Antagonisti, estremisti di destra, giovanissimi, ultras, criminali comuni e non: identikit degli autori delle violenze e delle devastazioni (Di martedì 27 ottobre 2020) Antagonisti dei centri sociali, esponenti di estrema destra, ultras come successo a Roma e manovalanza della criminalità organizzata. E anche molti giovanissimi. I protagonisti degli scontri e delle violenze hanno volti e storie diverse, ma hanno allo stesso modo hanno in qualche modo infiltrato manifestazioni e cortei che avevano l’obiettivo di protestare e non devastare. E così, dopo la guerriglia dell’altra notte a Napoli, i disordini a Roma, Milano Torino di di ieri, sono suonati come un campanello d’allarme – al Viminale. L’allerta è latta per le tensioni sociali, anche se in quei casi i protagonisti degli scontri non erano imprenditori e lavoratori colpiti dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020)dei centri sociali, esponenti di estremacome successo a Roma e manovalanza dellatà organizzata. E anche molti. I protagonistiscontri ehanno volti e storie diverse, ma hanno allo stesso modo hanno in qualche modo infiltrato manifestazioni e cortei che avevano l’obiettivo di protestare e non devastare. E così, dopo la guerriglia dell’altra notte a Napoli, i disordini a Roma, Milano Torino di di ieri, sono suonati come un campanello d’allarme – al Viminale. L’allerta è latta per le tensioni sociali, anche se in quei casi i protagonistiscontri non erano imprenditori e lavoratori colpiti dalle ...

ROMPIGLIONII : RT @DraghiMoreno: @gadlernertweet Tutti i telegiornali parlano di antagonisti e centri sociali quindi gli ultras che lei cita sono i fascis… - MartyCippy : RT @Aba_Tweet: #Napoli, 2008. Cittadini protestano per i rifiuti: ultrà, estremisti di destra e clan devastano tutto #Torino, 2013. Agrico… - strider1982 : RT @Aba_Tweet: #Napoli, 2008. Cittadini protestano per i rifiuti: ultrà, estremisti di destra e clan devastano tutto #Torino, 2013. Agrico… - bumbazzo : RT @Aba_Tweet: #Napoli, 2008. Cittadini protestano per i rifiuti: ultrà, estremisti di destra e clan devastano tutto #Torino, 2013. Agrico… - N1926NA : RT @Aba_Tweet: #Napoli, 2008. Cittadini protestano per i rifiuti: ultrà, estremisti di destra e clan devastano tutto #Torino, 2013. Agrico… -

Ultime Notizie dalla rete : Antagonisti estremisti Antagonisti, estremisti di destra, giovanissimi, ultras, criminali comuni e non: identikit degli autori delle… Il Fatto Quotidiano Antagonisti, ultrà e destra estrema:ipotesi devastazione per gli scontri

Antagonisti, ultrà della curva A, teppisti legati ai clan del centro, destra estrema: un miscuglio micidiale si è infiltrato nel corteo organizzato da studenti e commercianti ...

Coprifuoco e scontri a Napoli, il procuratore Cafiero De Raho: «Asse tra clan e estremisti e rischio emulazione»

«La mobilitazione di duecento e passa motorini che seguivano il corteo e che hanno poi sferrato l'attacco alle istituzioni, dopo un segnale concordato, fa pensare a una ...

Antagonisti, ultrà della curva A, teppisti legati ai clan del centro, destra estrema: un miscuglio micidiale si è infiltrato nel corteo organizzato da studenti e commercianti ...«La mobilitazione di duecento e passa motorini che seguivano il corteo e che hanno poi sferrato l'attacco alle istituzioni, dopo un segnale concordato, fa pensare a una ...