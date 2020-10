Tracciamento, a Milano sms dimezzano l’arretrato. Non mancano intoppi e problemi. De Micheli (Ats): “Corsa contro il tempo” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Ricevuto il messaggio dell’Ats, vado sul sito, inserisco codice fiscale e numero di telefono e voilà, tutto perfetto: utente non trovato”. È uno dei messaggi lasciati nella bacheca ufficiale Facebook di Regione Lombardia sotto l’annuncio dell’attivazione di “Milano-Cor”, un portale per il Tracciamento dei positivi che promette anche di fornire aiuto a casa agli asintomatici o a chi ha sintomi lievi che non richiedono un ricovero ospedaliero. Lo aveva anticipato proprio al fattoquotidiano.it il direttore sanitario dell’Ats Milano Vittorio De Micheli, spiegando che Immuni sarebbe stata accantonata per un servizio di Tracciamento e presa in carico via sms di lì a pochi giorni utile ad abbattere un arretrato di 6mila positivi non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Ricevuto il messaggio dell’Ats, vado sul sito, inserisco codice fiscale e numero di telefono e voilà, tutto perfetto: utente non trovato”. È uno dei messaggi lasciati nella bacheca ufficiale Facebook di Regione Lombardia sotto l’annuncio dell’attivazione di “-Cor”, un portale per ildei positivi che promette anche di fornire aiuto a casa agli asintomatici o a chi ha sintomi lievi che non richiedono un ricovero ospedaliero. Lo aveva anticipato proprio al fattoquotidiano.it il direttore sanitario dell’AtsVittorio De, spiegando che Immuni sarebbe stata accantonata per un servizio die presa in carico via sms di lì a pochi giorni utile ad abbattere un arretrato di 6mila positivi non ...

Esperienze, disavventure, testimonianze. Che cosa vuol dire ammalarsi di Covid oggi in Italia, raccontato dai lettori del Foglio ...

Il bollettino coronavirus Lombardia di oggi, lunedì 26 ottobre: 3.570 nuovi casi e 17 vittime. In totale sono 17.252 i decessi in regione ...

