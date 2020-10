Tagli di capelli over 50 | tutti i più belli di stagione

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Per quanto la pop star Jennifer Lopez, splendida 51enne, continui a dimostrarci quanto l’età non conti quando si parla di capelli, la maggior parte delle sue coetanee continuano a pensarla diversamente. Ovvero, dopo i cinquanta è meglio darci un taglio: «La verità è che mai come oggi, anche dopo i 50 vale la regola della personalizzazione e dell’individualità, quindi se il fisico e la pelle lo consentono, via libera a capelli lunghi e fluenti da fare invidia a figlie e nipoti», Alex Capelletti, Creative Director di TONI&GUY Bologna.