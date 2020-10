“Solo a Roma chiuderanno 5mila bar e ristoranti. Questo Dpcm una condanna a morte”: Confesercenti a TPI (Di lunedì 26 ottobre 2020) Confesercenti Roma a TPI: “Dpcm condanna a morte bar e ristoranti” “Il nuovo Dpcm ci ha condannati a morte: non colpisce solo bar e ristoranti, ma tutta la filiera agroalimentare, soprattutto a Roma. Ci saranno perdite da capogiro, per molte attività sarà il punto di non ritorno. Si è scelto di penalizzare poche categorie, ma noi non siamo untori. Il premier Conte ci aveva fatto altre promesse: ora siamo pronti a protestare”. Trattiene a stento la rabbia Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti di Roma, che commenta a TPI il contenuto dell’ultimo Dpcm, in vigore da oggi. Quello che, tra le altre misure, ha previsto ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020)a TPI: “a morte bar e” “Il nuovoci hati a morte: non colpisce solo bar e, ma tutta la filiera agroalimentare, soprattutto a. Ci saranno perdite da capogiro, per molte attività sarà il punto di non ritorno. Si è scelto di penalizzare poche categorie, ma noi non siamo untori. Il premier Conte ci aveva fatto altre promesse: ora siamo pronti a protestare”. Trattiene a stento la rabbia Claudio Pica, presidente della Fiepetdi, che commenta a TPI il contenuto dell’ultimo, in vigore da oggi. Quello che, tra le altre misure, ha previsto ...

