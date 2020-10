Salvini non ha indossato una mascherina con sopra un’immagine della Madonna di Pompei (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il 23 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un primo piano del leader della Lega Matteo Salvini mentre indossa una mascherina con un disegno raffigurante la Madonna di Pompei. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato l’articolo: «Caro Salvini tu nn sei degno di portare questa mascherina con la Madonna del rosario nn ami le persone di colore vergognati sei ridicolo fai proprio schifo». Questa notizia è falsa. Si tratta infatti di un fotomontaggio. Post pubblicato su Facebook il 23 ottobre 2020 – Immagine modificata Nella foto originale non modificata – scattata il 15 ottobre 2020 – Salvini indossa in ... Leggi su facta.news (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il 23 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un primo piano del leaderLega Matteomentre indossa unacon un disegno raffigurante ladi. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato l’articolo: «Carotu nn sei degno di portare questacon ladel rosario nn ami le persone di colore vergognati sei ridicolo fai proprio schifo». Questa notizia è falsa. Si tratta infatti di un fotomontaggio. Post pubblicato su Facebook il 23 ottobre 2020 – Immagine modificata Nella foto originale non modificata – scattata il 15 ottobre 2020 –indossa in ...

