Roma ha bisogno di idee più che di nomi e autocandidati (Di lunedì 26 ottobre 2020) I cinquestelle sono spaccati, il Pd è afono e la destra scarica sulla città la sfida tra Meloni e Salvini. Nel vuoto della politica, si rafforzano la deriva carismatica e la retorica del decoro e della sicurezza, senza un vero progetto per la capitale.

Roma, 26 ott. (Adnkronos ... con la solidarietà nei confronti di chi ha bisogno di maggiori cure e attenzioni. "In tutto il mondo - ha ricordato - le società sono impegnate in una battaglia difficile, ...

NASCE L’ASSOCIAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DELLA FISIOTERAPIA

ROMA, 26 OTTOBRE – Weekend di portata storica per i fisioterapisti ... collaborare con associazioni di cittadini, anche con bisogni di salute; collaborare con enti e istituzioni pubbliche e private ...

