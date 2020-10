Renzi chiede a Conte di modificare il Dpcm E di fare quello che il Governo sta già facendo | “Servono tamponi rapidi | terapie intensive | trasporti e tracciamento”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “Mentre si chiedono (ancora) sacrifici, sarebbe molto utile, secondo me, che ilchiarisse questi punti. E ci spiegasse quali sono i dati scientifici e le analisi sui quali si prendono le decisioni: i dati scientifici, non le emozioni di un singolo ministro”. E’ quanto ha detto il leader Italia Viva, Matteo, nella e-news in cui annuncia che il so partitorà al premier Giuseppediil“nella parte su ristoratori, luoghi di cultura e attività sportiva”. Un, ha detto ancora, che “tutti noi rispetteremo come è giusto e logico che sia. E vorrei che il primo messaggio di questa Enews fosse per quei rappresentanti delle forze dell’ordine e delle ...