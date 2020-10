Recensione iPhone 12: sexy, magnetico e 5G (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’iPhone 12 è sostanzialmente un affinamento dell’iPhone 11 con qualche golosità che si rivolge a tutti i palati. È cambiato il design, lo schermo è oled, supporta il 5G, c’è il sistema di ricarica magnetica e soprattutto la fotocamera fa scatti migliori. Tutto qui, se non fosse che questi dettagli insieme trasmettono un complessivo appagamento che è superiore rispetto alla somma delle singole innovazioni. Spigoloso e razionale Il nuovo smartphone Apple ha un design morbidamente razionalista, come i vecchi iPhone 4 e 5. Inoltre è leggermente più piccolo dell’iPhone 11 poiché misura 146,7 x 71,5 x 7,4 mm; in pratica si è accorciato e snellito di circa 4 mm. Il peso di 162 grammi conferma una cura dimagrante di circa 30 grammi. ... Leggi su wired (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’12 è sostanzialmente un affinamento dell’11 con qualche golosità che si rivolge a tutti i palati. È cambiato il design, lo schermo è oled, supporta il 5G, c’è il sistema di ricarica magnetica e soprattutto la fotocamera fa scatti migliori. Tutto qui, se non fosse che questi dettagli insieme trasmettono un complessivo appagamento che è superiore rispetto alla somma delle singole innovazioni. Spigoloso e razionale Il nuovo smartphone Apple ha un design morbidamente razionalista, come i vecchi4 e 5. Inoltre è leggermente più piccolo dell’11 poiché misura 146,7 x 71,5 x 7,4 mm; in pratica si è accorciato e snellito di circa 4 mm. Il peso di 162 grammi conferma una cura dimagrante di circa 30 grammi. ...

