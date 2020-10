Proteste anti DPCM: a Torino saccheggi e scontri con la polizia (Di martedì 27 ottobre 2020) Torino è una delle città in cui le Proteste di lunedì 26 ottobre sono state più violente. Alcune vetrine sono state distrutte, ci sono stati anche dei fermi. Blogo.it. Leggi su blogo (Di martedì 27 ottobre 2020)è una delle città in cui ledi lunedì 26 ottobre sono state più violente. Alcune vetrine sono state distrutte, ci sono stati anche dei fermi. Blogo.it.

MediasetTgcom24 : Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione a Napoli e Torino #Milano… - petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - Corriere : Proteste e scontri, da Torino a Catania cittadini in piazza contro le misure anti-Covid - infoitinterno : Milano, proteste contro le misure anti Covid: lanciate bombe carta e molotov - infoitinterno : Proteste in tutta Italia contro le chiusure anti-Covid. A Napoli in migliaia davanti alla Regione -