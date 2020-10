“Perché fai così!?”. E Bianca Guaccero sprofonda nell’imbarazzo più totale: tutto in diretta (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’amatissimo programma ‘Detto Fatto ‘ è ripartito ed è anche tornata l’attesissima ‘SuperClassifica Jon’ di Jonathan Kashanian. Quest’ultimo è sempre in grado di divertire e incuriosire il pubblico con le sue notizie legate ai personaggi famosi, ma si è anche reso protagonista stavolta di una battuta esilarante nei confronti della conduttrice televisiva Bianca Guaccero. E la padrona di casa non ha potuto che imbarazzarsi di fronte alla frase proferita dal suo compagno di lavoro. Jonathan si stava soffermando sui cosiddetti sex symbol ed ecco che è uscito fuori anche il nome del presentatore de ‘I fatti vostri’, Giancarlo Magalli. Infatti, ci sono alcuni filmati che lo mostrano da giovane, cosparso di olio, per uno spot pubblicitario. E qui dunque l’uomo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’amatissimo programma ‘Detto Fatto ‘ è ripartito ed è anche tornata l’attesissima ‘SuperClassifica Jon’ di Jonathan Kashanian. Quest’ultimo è sempre in grado di divertire e incuriosire il pubblico con le sue notizie legate ai personaggi famosi, ma si è anche reso protagonista stavolta di una battuta esilarante nei confronti della conduttrice televisiva. E la padrona di casa non ha potuto che imbarazzarsi di fronte alla frase proferita dal suo compagno di lavoro. Jonathan si stava soffermando sui cosiddetti sex symbol ed ecco che è uscito fuori anche il nome del presentatore de ‘I fatti vostri’, Giancarlo Magalli. Infatti, ci sono alcuni filmati che lo mostrano da giovane, cosparso di olio, per uno spot pubblicitario. E qui dunque l’uomo ...

