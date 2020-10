Parlamento blindato | “Se hanno paura ci sarà un motivo…” VIDEO

Leggi su chenews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel giorno dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm l’ex grillino Gianluigi Paragone ha girato unfuori Montecitorio che ha scatenato numerose reazioni da parte degli utenti Le nuove disposizioni del Dpcm emanato dal presidente del Consiglio Giuseppe Contecreato un malcontento generale tra i cittadini italiani. Gli episodi di Roma e Napolifatto da apripista in termini di reazioni. Fortunatamente però si sono registrati anche protese più pacifiche. In tal senso spicca la polemica aizzata dall’ex membro del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone, che attraverso un filmato girato tramite il proprio smartphone, ha documentato la chiusura dell’area di Montecitorio. Una conseguenza di quanto sta accadendo, un modo per evitare ulteriori ripercussioni. LEGGI ANCHE ...