Napoli, papà del noto blogger Vincenzo Maisto muore in casa: "Non riusciva a respirare"

muore in casa poco prima dell'arrivo dell'ambulanza. E' quanto successo in provincia di Napoli al papà del blogger campano Vincenzo Maisto, noto sui social come "Il signor distruggere". A darne notizia lo stesso scrittore con un post su Facebook. Vincenzo Maisto: "Mio padre morto con febbre in casa. Non riusciva a respirare" Non è chiaro …

