Milan-Roma, spettacolo di gol ed errori arbitrali: pirotecnico 3-3 a San Siro (Di martedì 27 ottobre 2020) La partita tra Milan e Roma è stata spettacolo puro, “rovinato” dalle decisioni prese da Giacomelli in occasione dei due calci di rigore fischiati. Ibrahimovic e Dzeko autori di una doppietta e un gol rispettivamente, mentre Saelemaekers, Kumbulla e Veretout hanno completato il tabellino. Il 3-3 finale sembra giusto per ciò che si è visto sul campo, con i rossoneri che comunque hanno creato più occasioni, trovando nel finale un ottimo Mirante. Da un lato i giallorossi rimangono imbattuti in campionato (a parte il 3-0 a tavolino con il Verona) e che guadagnano un punto che sembrava perso più volte nel corso della gara. Dall’altra i rossoneri, che per la prima volta non vincono, ma rimangono imbattuta e momentaneamente ancora al primo posto in ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) La partita traè statapuro, “rovinato” dalle decisioni prese da Giacomelli in occasione dei due calci di rigore fischiati. Ibrahimovic e Dzeko autori di una doppietta e un gol rispettivamente, mentre Saelemaekers, Kumbulla e Veretout hanno completato il tabellino. Il 3-3 finale sembra giusto per ciò che si è visto sul campo, con i rossoneri che comunque hanno creato più occasioni, trovando nel finale un ottimo Mirante. Da un lato i giallorossi rimangono imbattuti in campionato (a parte il 3-0 a tavolino con il Verona) e che guadagnano un punto che sembrava perso più volte nel corso della gara. Dall’altra i rossoneri, che per la prima volta non vincono, ma rimangono imbattuta e momentaneamente ancora al primo posto in ...

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - pisto_gol : Arbitraggio comico di Giacomelli: inesistente il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro: il fall… - AntoVitiello : #Calhanoglu torna tra i convocati, presente nella lista ufficiale diramata dal #Milan per la sfida di stasera contr… - SaverioTolomeo : @PinoVaccaro77 Il Milan ha giocato meglio, ma non mi é sembrata una squadra irresistibile. Io continuo a pensare ch… - GiordanoSepi : #MilanRoma 3-3 Il Milan ha giocato meglio, ma noi abbiamo un buono spirito e non ci arrendiamo mai. Daje Roma! -