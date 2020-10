Lo chef Natale Giunta debutta a Detto Fatto, su Rai Due, con i paccheri “ru malu tempu” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Durante il lockdown per il Covid, la notizia della chiusura dello storico programma, La Prova del cuoco, che gli aveva donato notorietà e oggi, nonostante il momento ancora drammatico causato dalla pandemia e da tutte le restrizioni che danneggiano la ristorazione, la grande gioia per il debutto (lunedì 26 ottobre) in un nuovo programma televisivo, Detto Fatto. Lo... L'articolo Lo chef Natale Giunta debutta a Detto Fatto, su Rai Due, con i paccheri “ru malu tempu” puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Durante il lockdown per il Covid, la notizia della chiusura dello storico programma, La Prova del cuoco, che gli aveva donato notorietà e oggi, nonostante il momento ancora drammatico causato dalla pandemia e da tutte le restrizioni che danneggiano la ristorazione, la grande gioia per il debutto (lunedì 26 ottobre) in un nuovo programma televisivo,. Lo... L'articolo Lo, su Rai Due, con i“rutempu” puoi vederlo su: Tvio Trapani.

2Ingredienti : Lo chef Natale Giunta debutta a Detto Fatto, su Rai Due, con i paccheri “ru malu tempu”, una pasta dal sapore d’aut… - lillydessi : Lo chef Natale Giunta debutta a Detto Fatto con i paccheri 'ru malu tempu' - Giornale di Sicilia - Antonella_Saia : Lo chef Natale Giunta entra nel cast del programma DettoFatto - RedazioneSapori : La pasta che si prepara in autunno quando, a causa del maltempo, non c'è pesce disponibile. Ce l'ha proposta a… - DonnaGlamour : Natale Giunta, lo chef di Detto Fatto: una vita per la cucina -