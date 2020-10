(Di lunedì 26 ottobre 2020)con ilIo sì (), nel nuovo film di Sophia Loren “The life ahed/La vita davanti a sé” in uscita per Netflix Una storia di libertà, diversità e abbattimento del pregiudizio. È questo ’Io sì ()’, il brano con cuita su tutte le piattaforme per Warner Music Italy. È, però,… L'articolocon ilIo sì () Corriere Nazionale.

Laura Pausini torna con il singolo Io sì (seen), nel nuovo film di Sophia Loren “The life ahed/La vita davanti a sé” in uscita per Netflix Una storia di libertà, diversità e abbattimento del ...The Life Ahead/La Vita Davanti A Sé sarà nelle sale cinematografiche il 3, 4 e 5 novembre e disponibile in tutto il mondo su Netfix dal 13 novembre. “Chi vedrà The Life Ahead/La… Leggi ...