L'allarme del capo del Cts in Francia: «Questa ondata è peggiore della prima: non tutti sono consapevoli». L'ipotesi di un lockdown più duro

Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)

Nella giornata di ieri la Francia ha registrato 52 mila nuovi casi di Coronavirus. Un record per il Paese transalpino dove il 51% dei posti di terapia di tutto il territorio sono occupati da pazienti Covid. «Questo virus è molto difficile. Abbiamo acquisito molte informazioni, ma non sappiamo tutto», dice ai microfoni dell'emittente radiofonica RTL Jean-Francois Delfraissy, capo del comitato tecnico scientifico francese. «Questa seconda ondata – aggiunge – sarà probabilmente più forte della prima ondata e l'impatto sul sistema sanitario sarà immediato, nelle prossime tre settimane, nei servizi di rianimazione».

