Joao Pedro | “Un onore essere affiancato a chi ha scritto la storia del Cagliari”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Agganciato Luis Oliveira,si gode il suo Cagliari con 45 gol. L’attaccante rossoblu è intervenuto alla trasmissione Videolina Sport, queste le sue parole: “Non pensavo di arrivare a numeri tanto importanti. Questo traguardo mi mette insieme a calciatori che sono stati dei veri idoli dei tifosi e hannoladel Club. Ho cercato di fare sempre del mio meglio, oggi stare lì con loro è una soddisfazione enorme. Nelle prime tre giornate abbiamo affrontato squadre che nella stagione scorsa si erano distinte per qualità di gioco. Per noi c’è stato poco tempo per lavorare e il mister chiede molto dal punto di vista tattico: siamo sulla strada giusta, lavoreremo per migliorare ancora. La fase difensiva deve coinvolgere tutta la ...