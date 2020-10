In coma per un pugno, la mamma di Giuseppe: “Temo non si svegli”. Picchiatore posta foto di Pablo Escobar (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giuseppe Pio D’Astolfo finisce in coma dopo un violento pugno alla testa, la mamma confessa in una lettera: “Temo che non si svegli”. Sui social del 13enne che lo ha aggredito appaiono le foto di Pablo Escobar. Giuseppe Pio D’Astolfo, 18enne di Lanciano, era stato aggredito la sera dello scorso 17 ottobre, mentre era in … L'articolo In coma per un pugno, la mamma di Giuseppe: “Temo non si svegli”. Picchiatore posta foto di Pablo Escobar proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 26 ottobre 2020)Pio D’Astolfo finisce indopo un violentoalla testa, laconfessa in una lettera: “Temo che non si svegli”. Sui social del 13enne che lo ha aggredito appaiono lediPio D’Astolfo, 18enne di Lanciano, era stato aggredito la sera dello scorso 17 ottobre, mentre era in … L'articolo Inper un, ladi: “Temo non si svegli”.diproviene da www.meteoweek.com.

