Il pasticcio della DAD per le superiori

"L'adeguamento della didattica a distanza non sarà fatto nottetempo. Oggi è domenica e non sarà possibile partire già da domani, esattamente come prevede il decreto che parla, come il precedente, di recepimenti a livello regionale", spiegava ieri il Presidente dell'Associazione Nazionale presidi Antonello Giannelli. "Dunque per le scuole da domani non cambierà nulla anche per quanto riguarda l'orario di entrata che per il Dpcm non dovrà essere prima delle nove", aggiunge Giannelli. E Repubblica racconta che non è affatto chiaro come la didattica a distanza verrà applicata nelle scuole: Il ministero ha inviato ieri la sua nota ai direttori degli uffici territoriali chiedendo di arrivare «al 75 per cento» da domani mattina e di mantenerlo fino al 24 novembre.

“L’adeguamento della didattica a distanza non sarà fatto nottetempo. Oggi è domenica e non sarà possibile partire già da domani, esattamente come prevede il decreto che parla, come il precedente, di ...

Il nodo Regioni ei ristoranti fanno slittare lo show di Conte

Basta pasticci come sui sindaci e spettacolarizzazione della pandemia mentre la gente soffre, no all'ennesima conferenza stampa show di Conte senza che il Dpcm sia stato firmato e pubblicato. La richi ...

Basta pasticci come sui sindaci e spettacolarizzazione della pandemia mentre la gente soffre, no all'ennesima conferenza stampa show di Conte senza che il Dpcm sia stato firmato e pubblicato.