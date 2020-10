Il libro di testo per le elementari che parla del nuovo coronavirus non è stato stampato prima della pandemia di Covid-19 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il 21 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una pagina di un libro di testo destinato agli alunni della scuola primaria. Nella pagina compaiono diverse domande e risposte a tema «coronavirus». La scheda informativa fotografata, come evidente dallo scatto, proviene dal libro “Laila e il coronavirus” di Nicole Vascotto pubblicato da Scienza Express Edizioni. La foto è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Questo è il libro di mia figlia , scuola elementare, anno 2019.. Il libro l’abbiamo avuto a settembre 2019 , molto prima dei primi allarmi dalla Cina a dicembre 2019. A marzo 2020 ci saranno poi i ... Leggi su facta.news (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il 21 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una pagina di undidestinato agli alunniscuolaria. Nella pagina compaiono diverse domande e risposte a tema «». La scheda informativa fotografata, come evidente dallo scatto, proviene dal“Laila e il” di Nicole Vascotto pubblicato da Scienza Express Edizioni. La foto è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Questo è ildi mia figlia , scuola elementare, anno 2019.. Ill’abbiamo avuto a settembre 2019 , moltodei primi allarmi dalla Cina a dicembre 2019. A marzo 2020 ci saranno poi i ...

vmaalox : @heythereSALLY__ i docenti, circa, dovrebbero tenere conto del libro di testo, per poi arricchire la spiegazione co… - lindsvrnold : Sto riassumendo l’altro testo di archeologia ma il riassunto ha più pagine del libro.... qualcosa non va - canapaellenica : Se ti limiti a leggere il libro di testo ad alta voce, per altro all'università, non ti meriti la posizione che hai - roseandblue : RT @DavideMazzocco: Stefano Mancuso ha scritto un altro bellissimo libro sul mondo delle piante, un testo ibrido che mescola, in maniera ar… - meltedpop : RT @hipsterdelcazzo: “Direi subito libro di testo per le medie” -

Ultime Notizie dalla rete : libro testo Cosenza, fornitura gratuita dei libri di testo: l’Assessore Spadafora Lanzino fa chiarezza Cosenzachannel.it Maxi-richiamo di semi di sesamo e di prodotti che li contengono per presenza di ossido di etilene oltre i limiti

Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di numerosi lotti di semi di sesamo e di prodotti che li contengono, come müesli, mix di semi e cereali, venduti con i marchi Fuchs, Happy Harvest (Ald ...

Amore, arte e natura nel romanzo di Luciano Montanari 'Autunno a Rodez'

Dove sei: Homepage > Lista notizie > Amore, arte e natura nel romanzo di Luciano Montanari 'Autunno a Rodez' E' un'atmosfera di 'dolce malinconia' quella che pervade il romanzo di Luciano Montanari 'A ...

Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di numerosi lotti di semi di sesamo e di prodotti che li contengono, come müesli, mix di semi e cereali, venduti con i marchi Fuchs, Happy Harvest (Ald ...Dove sei: Homepage > Lista notizie > Amore, arte e natura nel romanzo di Luciano Montanari 'Autunno a Rodez' E' un'atmosfera di 'dolce malinconia' quella che pervade il romanzo di Luciano Montanari 'A ...