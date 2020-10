Il governo deve tenere aperti i teatri perché sono come le scuole: hanno una funzione sociale, dice Andrée Ruth Shammah (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il governo ha deciso di chiudere gli unici luoghi in Italia dove non ci sono stati contagi: i teatri. Secondo l’Associazione generale italiana dello spettacolo dal 15 giugno a inizio ottobre le Asl territoriali hanno registrato un solo caso di contagio da coronavirus su 347.262 spettatori in 2.782 spettacoli monitorati tra lirica, prosa, danza e concerti. Ripetiamo: un solo caso su oltre 347mila spettatori. I numeri, anzi un numero così dovrebbe far capire l’esempio virtuoso di gestione degli spazi pubblici durante la pandemia e il rispetto dei protocolli per la tutela della salute da parte degli operatori dello spettacolo. Eppure il governo non si è fatto problemi a chiudere per tutto il mese di novembre cinema, teatri e sale da concerto. «In ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilha deciso di chiudere gli unici luoghi in Italia dove non cistati contagi: i. Secondo l’Associazione generale italiana dello spettacolo dal 15 giugno a inizio ottobre le Asl territorialiregistrato un solo caso di contagio da coronavirus su 347.262 spettatori in 2.782 spettacoli monitorati tra lirica, prosa, danza e concerti. Ripetiamo: un solo caso su oltre 347mila spettatori. I numeri, anzi un numero così dovrebbe far capire l’esempio virtuoso di gestione degli spazi pubblici durante la pandemia e il rispetto dei protocolli per la tutela della salute da parte degli operatori dello spettacolo. Eppure ilnon si è fatto problemi a chiudere per tutto il mese di novembre cinema,e sale da concerto. «In ...

FratellidItalia : ?? Il governo deve dirci quali sono le risorse per ristorare le attività - riotta : L'idea che si potesse governare una economia moderna e una democrazia, in piena pandemia, con la bambagia di confer… - matteosalvinimi : Altra proposta concreta e costruttiva al governo: il rischio concreto è l’intasamento degli ospedali, per evitarlo… - marcoranieri72 : RT @DottAngeloC: IL LOCULO:#ItaliaSiRibella #Proteste questa è la seconda tromba dell'Apocalisse. Un governo così pezzente e ignobile non p… - rossipaolo65 : @La_manina__ @TeresaBellanova Non solo, è al governo. Non può invocare i social per quello che deve fare lei. -

Ultime Notizie dalla rete : governo deve Lega, Dal Pino: “Il governo deve capire che il calcio è un’industria. Siamo preoccupati” alfredopedulla.com Stasera Italia, Danilo Toninelli promette: "Aiuti direttamente nel conto corrente", ma il web insorge

"Il governo ha solo cercato di evitare un lockdown generalizzato, oggi la vera sfida è di far arrivare gli indennizzi già tra 10 ...

La seconda volta tra rabbia e frustrazione

Agli italiani ormai appare chiaro che non è stato fatto abbastanza per gestire la nuova ondata, per questo si stanno diffondendo stati d’animo negativi | L'editoriale di Antonio Polito per il Corriere ...

"Il governo ha solo cercato di evitare un lockdown generalizzato, oggi la vera sfida è di far arrivare gli indennizzi già tra 10 ...Agli italiani ormai appare chiaro che non è stato fatto abbastanza per gestire la nuova ondata, per questo si stanno diffondendo stati d’animo negativi | L'editoriale di Antonio Polito per il Corriere ...