Il Giro della resilienza arriva a Milano e premia un ragazzo. Un messaggio di speranza per tutti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Domenica 25 ottobre 2020, anno di malagrazia covidica. Eppure, alla faccia del virus, il Giro si è concluso quando era previsto e dove era cominciato, la prima volta, nel 1909. A Milano, ed è stato un gran bel finale. Come quando si stappa una bottiglia di bollicine: il botto che suggella la festa. Questo Giro incapsulato in una “bolla” viaggiante per contenere i rischi epidemici l’ha vinto un corridore londinese dal nome impronunciabile: Tao Geoghegan Hart, che se volete essere corretti dovete pronunciare – tra il Tao e l’Hart – con lentezza, masticando la g, è un sospiro, ossia “Gaygan”. È l’eroe di una corsa che fu territorio dei più grandi campioni della storia del ciclismo, e forse anche oggi che è lunedì ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Domenica 25 ottobre 2020, anno di malagrazia covidica. Eppure, alla faccia del virus, ilsi è concluso quando era previsto e dove era cominciato, la prima volta, nel 1909. A, ed è stato un gran bel finale. Come quando si stappa una bottiglia di bollicine: il botto che suggella la festa. Questoincapsulato in una “bolla” viaggiante per contenere i rischi epidemici l’ha vinto un corridore londinese dal nome impronunciabile: Tao Geoghegan Hart, che se volete essere corretti dovete pronunciare – tra il Tao e l’Hart – con lentezza, masticando la g, è un sospiro, ossia “Gaygan”. È l’eroe di una corsa che fu territorio dei più grandi campionistoria del ciclismo, e forse anche oggi che è lunedì ancora ...

