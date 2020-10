Il Brasile brucia e la colpa è spesso delle multinazionali

Ultime Notizie dalla rete : Brasile brucia

Radio Popolare

“Ogni anno accendono i fuochi, stanno bruciando tutto per ripulire l’area e appropriarsi della nostra riserva”, dice nel video Lourdes De Farias, abitante di Cláudia, in Brasile. Dall’inizio di agosto ...Un gufo trovato in Venezuela con una ferita a un'ala: ora è in ripresa dopo un intervento chirurgico. Due giaguari, un maschio e una femmina, salvati dal grande incendio del Pantanal (Brasile): stanno ...