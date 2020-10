Gerry Scotti positivo al Covid: “ (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gerry Scotti è positivo al Covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore Tv attraverso un breve messaggio su Instagram: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”. Poche parole per annunciare la positività al virus già anticipata da Dagospia, che aveva annunciato il contagio di un noto presentatore Mediaset. L'articolo Gerry Scotti positivo al Covid: “ proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 26 ottobre 2020)al. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore Tv attraverso un breve messaggio su Instagram: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”. Poche parole per annunciare la positività al virus già anticipata da Dagospia, che aveva annunciato il contagio di un noto presentatore Mediaset. L'articoloal: “ proviene da Italia Sera.

