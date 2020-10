Gara Moto3 GP Teruel 2020, Masia concede il bis (Di lunedì 26 ottobre 2020) Jaume Masia vince ancora ad Aragon, conquistando l’800^ vittoria per Honda tra tutte le classi – Photo credit: motogp.comIeri si è corso il dodicesimo appuntamento stagionale della Moto3 sul tracciato di Aragon. Jaume Masia è riuscito nuovamente ad imporsi nella Gara Moto3 del GP di Teruel, chiudendo davanti a Sasaki e Toba e mettendosi in corsa per il titolo. La lotta per il mondiale rimane ancora decisamente accesa, con Arenas in leggero vantaggio su Ai Ogura e Celestino Vietti. Purtroppo si stacca un po’ Tony Arbolino, ma l’italiano può ancora sperare. Vediamo però com’è andata questa bellissima Gara di Moto3, si parte per 19 giri tiratissimi. 🚥 AWAY WE GO! ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Jaumevince ancora ad Aragon, conquistando l’800^ vittoria per Honda tra tutte le classi – Photo credit: motogp.comIeri si è corso il dodicesimo appuntamento stagionale dellasul tracciato di Aragon. Jaumeè riuscito nuovamente ad imporsi nelladel GP di, chiudendo davanti a Sasaki e Toba e mettendosi in corsa per il titolo. La lotta per il mondiale rimane ancora decisamente accesa, con Arenas in leggero vantaggio su Ai Ogura e Celestino Vietti. Purtroppo si stacca un po’ Tony Arbolino, ma l’italiano può ancora sperare. Vediamo però com’è andata questa bellissimadi, si parte per 19 giri tiratissimi. 🚥 AWAY WE GO! ...

Lowes soffia il primato a Bastianini

Podio amaro per l’ex leader della classifica di Moto2. In Moto3 il miglior risultato. è quello di Vietti, quinto ...

