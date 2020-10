Elezioni Usa 2020 | non importa chi vincerà | l’impatto a livello internazionale sarà minimo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Mentre gli analisti aspettano i risultati dellepresidenziali statunitensi, ci si sofferma sulle previsioni che riguardano i cambiamenti di priorità, approccio e interesse della politica estera statunitense. La situazionee i diversi scenari non lasciano molto spazio alle manovre politiche. Aglobale, le sfide determinate dal Covid-19 sono la priorità. Per gli Stati Uniti, il contrasto economico alla Cina non sarà semplice da affrontare e risolvere a breve termine poiché le tensioni sono elevate, in particolare intorno all’influenza cinese in Europa e nel Mediterraneo. Un nodo strategico è rappresentato dall’industria delle telecomunicazioni con l’ambiziosa iniziativa Belt and Road che mira a rilanciare la storica rotta commerciale della Via della Seta ...