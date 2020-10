Covid-19: per il consigliere Barillari gli asintomatici non sono contagiosi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mentre tutto il Paese è alle prese con la seconda ondata di Covid-19, a Roma il consigliere comunale Davide Barillari (ex M5S oggi gruppo misto), afferma in un tweet che gli asintomatici non sono contagiosi. Gli asintomatici non sono contagiosi. Gli asintomatici non sono contagiosi. Ripetiamocelo sempre e torniamo a ragionare a mente fredda. Basta terrorismo in tv tutte le sere: con il buonsenso e dati veri sui contagi, stoppiamo altri dpcm e poniamo fine allo stato di emergenza. — Davide Barillari #R2020 consigliere Regione Lazio (@BarillariDav) October 26, 2020 Barillari si scaglia poi contro il ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mentre tutto il Paese è alle prese con la seconda ondata di-19, a Roma ilcomunale Davide(ex M5S oggi gruppo misto), afferma in un tweet che glinon. Glinon. Glinon. Ripetiamocelo sempre e torniamo a ragionare a mente fredda. Basta terrorismo in tv tutte le sere: con il buonsenso e dati veri sui contagi, stoppiamo altri dpcm e poniamo fine allo stato di emergenza. — Davide#R2020Regione Lazio (@Dav) October 26, 2020si scaglia poi contro il ...

borghi_claudio : Dal pubblico al privato ????? La sapete qual è la differenza? Che finché sta nel museo è di tutti, poi diventa di un… - NicolaPorro : Da un lato gli autonomi, per cui il #lockdown è la fame. Dall’altro i garantiti, che se ne infischiano. Le due Ital… - virginiaraggi : Proseguono i controlli in tutta la città da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Nel corso di questo weeken… - AngGio : RT @jacopo_iacoboni: Fa messaggi alla nazione di domenica a pranzo Escogita la narrazione del “dpcm per salvare il Natale” Fa credere del… - Agenparl : Covid. Zani (Tendercapital): “Crescita risparmio famiglie sia volano per investimenti in economia reale” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Niente tamponi Covid per gli asintomatici? Ma sono contagiosi? La proposta delle Regioni Corriere della Sera Coronavirus oggi, bollettino Covid 26 ottobre. Dati e notizie Italia ed Emilia Romagna

Contagi, vittime, terapie intensive, guariti: nel pomeriggio l'aggiornamento sulla pandemia Bologna, 26 ottobre 2020 - Nel giorno in cui entrano in vigore le nuove regole previste dal nuovo Dpcm che p ...

Coronavirus e cinema chiusi, un gestore sfida le norme: «Io non mi fermo»

Antonio Mosticchio, titolare di una multisala nel Salentino: «Chiudere adesso è la fine». All’ingresso della struttura un cartello: «Disobbedienza civile» e l’appello ai colleghi, in tutta Italia: «Fa ...

Contagi, vittime, terapie intensive, guariti: nel pomeriggio l'aggiornamento sulla pandemia Bologna, 26 ottobre 2020 - Nel giorno in cui entrano in vigore le nuove regole previste dal nuovo Dpcm che p ...Antonio Mosticchio, titolare di una multisala nel Salentino: «Chiudere adesso è la fine». All’ingresso della struttura un cartello: «Disobbedienza civile» e l’appello ai colleghi, in tutta Italia: «Fa ...