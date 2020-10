Corsport: il Napoli di Gattuso può puntare allo scudetto (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Corriere dello Sport non ha dubbi nel leggere questo avvio di campionato che vede il Napoli portare a casa ben quattro successi, discorso a parte per Juve-Napoli mi disputata. Un risultato che inserisce prepotentemente e di diritto il Napoli di Gattuso tra le squadre che possono puntare allo scudetto. Il Napoli di Gattuso ha sistemato i muscoli, i centimetri e la personalità della propria dorsale e mentre insegue adesso certezze che gli lascino cullare le proprie aspirazioni, sente forse il dovere di guardarsi dentro per cancellare paure che – a Parma come a Benevento – l’hanno spinta troppo tardi in campo Sia chiaro, il Napoli non è ancora perfetto, ha dubbi e cali di concentrazione e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Corriere dello Sport non ha dubbi nel leggere questo avvio di campionato che vede ilportare a casa ben quattro successi, discorso a parte per Juve-mi disputata. Un risultato che inserisce prepotentemente e di diritto ilditra le squadre che possono. Ildiha sistemato i muscoli, i centimetri e la personalità della propria dorsale e mentre insegue adesso certezze che gli lascino cullare le proprie aspirazioni, sente forse il dovere di guardarsi dentro per cancellare paure che – a Parma come a Benevento – l’hanno spinta troppo tardi in campo Sia chiaro, ilnon è ancora perfetto, ha dubbi e cali di concentrazione e ...

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Napoli CorSport - La sconfitta con l'AZ ha disorientato Gattuso: il messaggio del tecnico alla squadra nell'ultimo allenamento CalcioNapoli24 CorSport: Benevento-Napoli, Insigne titolare, Lozano si sposta a destra

Gattuso schiererà la stessa formazione che ha giocato contro l’Atalanta. Mentre in attacco, con il ritorno del capitano a sinistra, Lozano si sposterà a destra, mentre al centro ci sarà Mertens. L’uni ...

Moviola Napoli-AZ, CorSport: perplessità per il contatto Lozano-Svensson! Il Napoli chiede un rigore a Stefanski in un'altra azione

Qualche perplessità in più, nel finale, per il contatto tra lo stesso Svensson e Lozano' Lo stesso Osimhen è protagonista nell’azione in cui il Napoli chiede un rigore: la dinamica, però, non è tale d ...

