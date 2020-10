Coronavirus: Mattarella, 'non arretrare in lotta a tumore e altre malattie' (Di lunedì 26 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) su Notizie.it.

RaiNews : #Coronavirus, il portavoce del Presidente #Mattarella positivo: 'Nessun contatto con il Presidente da giovedì' - Corriere : Il portavoce di Mattarella: «Sono positivo e sintomatico, no contatti con il presidente... - pietroraffa : ??Portavoce di Mattarella positivo al Coronavirus. Non ha avuto contatti con il Presidente da giovedì - Bart1705 : RT @GDS_it: L'allarme di #Mattarella: 'Troppi screening e cure sono rinviati per paura del Coronavirus' - GDS_it : L'allarme di #Mattarella: 'Troppi screening e cure sono rinviati per paura del Coronavirus' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mattarella Coronavirus, Mattarella: "Sostenere ricerca, vincerà sulla pandemia" TGCOM Coronavirus: Mattarella, ’non arretrare in lotta a tumore e altre malattie’

Lo affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de ’I Giorni della Ricerca’.

Coronavirus: Mattarella, 'voce ricerca contro perversa volontà disinformazione'

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale de 'I Giorni della Ricerca'. "La voce della ricerca, i dati che ci fornisce, le verifiche ...

Lo affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de ’I Giorni della Ricerca’.Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale de 'I Giorni della Ricerca'. "La voce della ricerca, i dati che ci fornisce, le verifiche ...