Come riconoscere e affrontare il tumore dell’endometrio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Attenzione alle perdite di sangue dopo la menopausa, o comunque quando non sono “regolate” dal ciclo mestruale nel corso della vita fertile. Se si presentano, bisogna parlarne con il ginecologo: potrebbero essere un segnale d’allarme da non sottovalutare, in particolare nella fascia d’età tra i 50 e i 70. A volte, infatti, possono indicare la presenza di un tumore dell’endometrio, tipico della post-menopausa e più comune di quanto si creda, tanto da essere la quarta causa di tumore nelle donne. Puntiamo su prevenzione e diagnosi precoce Attenzione alle abitudini. È questa la prima regola di prevenzione in oncologia, e certo il tumore endometriale, che trae origine dalla parte più interna della mucosa dell’organo, non si sottrae a questa indicazione. In particolare, ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 ottobre 2020) Attenzione alle perdite di sangue dopo la menopausa, o comunque quando non sono “regolate” dal ciclo mestruale nel corso della vita fertile. Se si presentano, bisogna parlarne con il ginecologo: potrebbero essere un segnale d’allarme da non sottovalutare, in particolare nella fascia d’età tra i 50 e i 70. A volte, infatti, possono indicare la presenza di undell’endometrio, tipico della post-menopausa e più comune di quanto si creda, tanto da essere la quarta causa dinelle donne. Puntiamo su prevenzione e diagnosi precoce Attenzione alle abitudini. È questa la prima regola di prevenzione in oncologia, e certo ilendometriale, che trae origine dalla parte più interna della mucosa dell’organo, non si sottrae a questa indicazione. In particolare, ...

mariobianchi18 : Il #26ottobre 1905 la #Norvegia si separa dalla Svezia. Erano uniti dal trattato di Kiel del 1814. I gravi scontri… - _rafaholic : Che pochezza nei commenti. 92 vittorie non si ottengono a caso. Mi dà fastidio il qualunquismo di chi per non ricon… - SalvatoreTasco1 : Il bene comune esige che le leggi riconoscano, favoriscano e proteggano l’unione matrimoniale come base della famig… - _MorganHJ : @giulianol Che vuoi che ti dica, io non sono un estimatore della 2° Repubblica come non sono un nostalgico della 1°… - 0000Digei0000 : Un antifascista è così facile da riconoscere. Non è nemmeno necessario leggerne la descrizione nel profilo, basta c… -

Ultime Notizie dalla rete : Come riconoscere Come riconoscere e affrontare il tumore dell’endometrio DiLei Compensi lavori sisma: novità per le prestazioni in ambito privato

Con l’ordinanza n. 108, entrata in vigore l’11 ottobre 2020, a proposito di compensi lavori sisma potranno essere applicate ai progetti interessati ...

Gli accordi di AbramoSta davvero cambiando tutto nel mondo arabo, finalmente

La storica decisione del Sudan, paese capofila nella lotta contro lo Stato ebraico, di riconoscere Israele è un altro clamoroso tassello della rivoluzione mediorientale fotografata dall’Accordo di Abr ...

Con l’ordinanza n. 108, entrata in vigore l’11 ottobre 2020, a proposito di compensi lavori sisma potranno essere applicate ai progetti interessati ...La storica decisione del Sudan, paese capofila nella lotta contro lo Stato ebraico, di riconoscere Israele è un altro clamoroso tassello della rivoluzione mediorientale fotografata dall’Accordo di Abr ...