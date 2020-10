Cinema e teatri, Franceschini: “Mi impegno affinché la chiusura sia breve. Scelta derivata dall’esigenza di ridurre la mobilità delle persone” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Dopo il Dpcm di ieri che ha comportato la chiusura di tante attività, tra cui Cinema e teatri, ho ricevuto molti appelli del mondo della cultura, ho letto proteste, ho ricevuto attacchi. Tutto comprensibile perché c’è una grave preoccupazione, io vorrei rispondere alle osservazioni che ho ricevuto con la stessa franchezza con cui le critiche sono state rivolte a me: ho la sensazione che non si sia percepita la gravità della crisi, non si siano percepiti i rischi del contagio in questo momento, forse non si è capito a che punto siamo”. E’ quanto afferma il ministro dei Beni Culturali e Turismo, Dario Franceschini, in un messaggio su Facebook a proposito della chiusura di Cinema e teatri. “Bisognava ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Dopo il Dpcm di ieri che ha comportato ladi tante attività, tra cui, ho ricevuto molti appelli del mondo della cultura, ho letto proteste, ho ricevuto attacchi. Tutto comprensibile perché c’è una grave preoccupazione, io vorrei rispondere alle osservazioni che ho ricevuto con la stessa franchezza con cui le critiche sono state rivolte a me: ho la sensazione che non si sia percepita la gravità della crisi, non si siano percepiti i rischi del contagio in questo momento, forse non si è capito a che punto siamo”. E’ quanto afferma il ministro dei Beni Culturali e Turismo, Dario, in un messaggio su Facebook a proposito delladi. “Bisognava ...

