Catania come Napoli, proteste per le chiusure stabilite dal Dpcm | video (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una protesta condotta in maniera civile e pacifica, questa volta. Commercianti, lavoratori e liberi cittadini sono scesi in strada a Catania per protestare contro l'ultimo Dpcm che dovrebbe limitare lo sviluppo dell'emergenza Covid-19. C'è stato solo un momento di tensione quando alcuni manifestanti hanno lanciato fumogeni e bombe carte, con rissa anche all'interno del gruppo di scioperanti. Le forze dell'ordine hanno indossato i caschi e la situazione si è placata nel giro di poco. video Catania NoneIncendio a Catania, in fiamme le spiagge della Plaia Incidente a Catania: tir si ribalta sul ponte Primosole None Leggi su panorama (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una protesta condotta in maniera civile e pacifica, questa volta. Commercianti, lavoratori e liberi cittadini sono scesi in strada aper protestare contro l'ultimoche dovrebbe limitare lo sviluppo dell'emergenza Covid-19. C'è stato solo un momento di tensione quando alcuni manifestanti hanno lanciato fumogeni e bombe carte, con rissa anche all'interno del gruppo di scioperanti. Le forze dell'ordine hanno indossato i caschi e la situazione si è placata nel giro di poco.NoneIncendio a, in fiamme le spiagge della Plaia Incidente a: tir si ribalta sul ponte Primosole None

AZambo69 : RT @RadioSavana: Catania, in migliaia contro il lockdown: 'Basta dittatura. Catania come Napoli, Roma e Milano, dobbiamo restare uniti. Ci… - evanghelion66 : RT @RadioSavana: Catania, in migliaia contro il lockdown: 'Basta dittatura. Catania come Napoli, Roma e Milano, dobbiamo restare uniti. Ci… - ddinno : RT @RadioSavana: Catania, in migliaia contro il lockdown: 'Basta dittatura. Catania come Napoli, Roma e Milano, dobbiamo restare uniti. Ci… - GebaraDireita : RT @RadioSavana: Catania, in migliaia contro il lockdown: 'Basta dittatura. Catania come Napoli, Roma e Milano, dobbiamo restare uniti. Ci… - Pietro59359863 : RT @RadioSavana: Catania, in migliaia contro il lockdown: 'Basta dittatura. Catania come Napoli, Roma e Milano, dobbiamo restare uniti. Ci… -