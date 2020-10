Can Yaman e Demet Ozdemir ancora insieme: in arrivo una nuova soap su Canale 5 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il successo della soap Daydreamer Le ali del sogno ha spinto l’autore, Turgut, a prendere in considerazione di realizzare un nuovo progetto con Can Yaman e Demet Ozdemir. I due attori, non a caso, hanno stupito tutti per la loro intesa sul set e sarebbero pronti a diventare i protagonisti della nuova avventura televisiva insieme. Stando ai rumors, i diritti della nuova soap turca verranno acquistati da Mediaset che la trasmetterà appena quest’ultima sarà disponibile. Can Yaman e Demet Ozdemir: ancora insieme per una nuova soap Era nell’aria da alcuni mesi, ma pare che adesso le voci siano state ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il successo dellaDaydreamer Le ali del sogno ha spinto l’autore, Turgut, a prendere in considerazione di realizzare un nuovo progetto con Can. I due attori, non a caso, hanno stupito tutti per la loro intesa sul set e sarebbero pronti a diventare i protagonisti dellaavventura televisiva. Stando ai rumors, i diritti dellaturca verranno acquistati da Mediaset che la trasmetterà appena quest’ultima sarà disponibile. Canper unaEra nell’aria da alcuni mesi, ma pare che adesso le voci siano state ...

MediasetPlay : Innamorati nella serie tv DayDreamer, i due attori turchi nella vita hanno un ottimo rapporto e sperano di lavorare… - Erica09265575 : RT @Daniela53115684: E non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme Can YAMAN e Ozge Gurel #BayYanlisSeason2 - mariapaola1950 : RT @Daniela53115684: E non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme Can YAMAN e Ozge Gurel #BayYanlisSeason2 - Marcell78351788 : RT @Daniela53115684: E non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme Can YAMAN e Ozge Gurel #BayYanlisSeason2 - mari_viglione : RT @Daniela53115684: E non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme Can YAMAN e Ozge Gurel #BayYanlisSeason2 -