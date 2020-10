Vincenzo Spadafora | “Protocollo in Serie A non ha funzionato perché non è stato rispettato”

Leggi su sportface

(Di domenica 25 ottobre 2020) “In questo momento non abbiamo valutato la sospensione del campionato. LaA si è data un protocollo che non èrispettato e quindi non ha. Come il caso di Ronaldo che l’ha violato per andare in Portogallo. Nessuno è esente dal virus, c’è chi ha rispettato al massimo i protocolli e si è infettato”. Così il ministro dello sporta Che Tempo Che Fa in diretta su Rai Tre. Dopo il DPCM firmato dal Premier Conte, ancheha voluto dire la sua facendo ‘mea culpa’ su alcune scelte condivise assieme al governo negli scorsi mesi: “A volte le scelte non sono agli occhi di tutte le persone – prosegue – Abbiamo vissuto una prima fase in cui abbiamo preso ...