Spadafora a Che Tempo Che Fa a gamba tesa su Juventus-Napoli: "Una situazione anomala" (Di domenica 25 ottobre 2020) Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, è stato ospite di Che Tempo che Fa, condotto da Fabio Fazio ha parlato della chiusura dello sport amatoriale, della Serie A, con il 15% di calciatori positivi e della gara non giocata Juventus-Napoli. "Le scuole calcio possono allenarsi, ma non fare la partita. I ragazzi possono raggiungere i centri sportivi, fare flessioni, correre, allenarsi, ma senza entrare in contatto. I centri sportivi all'aperto sono fruibili, ma all'interno non si potranno praticare sport di contatto. Se i ragazzi vanno lì e fanno attività fisica va bene. Diventa un modo per far sì che i ragazzi non vadano solo nei parchi". Poi ha parlato del campionato di calcio di Serie A. "Non abbiamo valutato la sospensione. 15% di ...

