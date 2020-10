Riciclo cartone | un semplice cartone ed è subito magia…

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 25 ottobre 2020): Uned èmagia… Con l’arte delcreativo, potete dare vita a degli oggetti davvero fantastici. Usando delondulato e dei barattoli di latta delle conserve, potrete realizzare in poco tempo dei spettacolari vasi. Ecco come fare.: occorrente per creare dei vasi Per realizzare in casa vostra, dei bellissimi vasi con il, avrete bisogno di: Due pennelli (uno più grande e uno più piccolo) Alcuni barattoli di latta delle conserve già svuotati del loro contenuto, lavati ed asciugati Un paio di ...