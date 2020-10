Positivo Grasso portavoce Mattarella | no contatti con Presidente

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 25 ottobre 2020) Giovannideldella Repubblica Sergiosintomatico al Covid. E' lo stessoa comunicarlo con un messaggio ai giornalisti quirinalisti assicurando comunque di non avere avuto in questi giornicon il capo dello Stato. "Ho il covid sintomatico", ha annunciatospiegando che "venerdì sera avevo la febbre alta, sabato ho fatto il tampone e stamattina ho avuto il responso:".Da stamattina, racconta, "non ho febbre e sto discretamente beneàTengo sotto controllo la saturazione dell`ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma. Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e ...