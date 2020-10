Perché col ritorno all'ora solare il desiderio sessuale maschile cala (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - Stanotte torna l'ora solare ma se l'idea di dormire un'ora di più può fare piacere, dobbiamo però fare i conti anche con gli effetti sulla salute sessuale. Il passaggio all'ora solare determina uno sfasamento tra ritmo sonno-veglia e ”orologio” biologico, con una desincronizzazione simile al jet lag, dei ritmi circadiani che può favorire la disfunzione erettile. Il calo del desiderio viene addirittura peggiorato dall'ansia da Covid che stiamo vivendo e, in particolare, dal timore che il partner potrebbe contagiarci. Lo sottolineano gli esperti della Società Italiana di Andrologia (SIA), commentando i dati di uno studio statunitense pubblicato sul Journal of Sexual Medicine e appena discusso su Nature.com, che mostrano come la disfunzione erettile sia ... Leggi su agi (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - Stanotte torna l'orama se l'idea di dormire un'ora di più può fare piacere, dobbiamo però fare i conti anche con gli effetti sulla salute. Il passaggio all'oradetermina uno sfasamento tra ritmo sonno-veglia e ”orologio” biologico, con una desincronizzazione simile al jet lag, dei ritmi circadiani che può favorire la disfunzione erettile. Il calo delviene addirittura peggiorato dall'ansia da Covid che stiamo vivendo e, in particolare, dal timore che il partner potrebbe contagiarci. Lo sottolineano gli esperti della Società Italiana di Andrologia (SIA), commentando i dati di uno studio statunitense pubblicato sul Journal of Sexual Medicine e appena discusso su Nature.com, che mostrano come la disfunzione erettile sia ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché col Covid, perché carica virale è alta? Ecco cosa è cambiato dall'estate il Giornale Falli simili, cartellini diversi: perché Chiesa espulso e Lautaro no?

Lautaro Martinez oggi è parso piuttosto nervoso nella partita di Marassi contro il Genoa. In aggiunta a ciò, nel primo tempo è stato ammonito dall'arbitro Massa per un intervento in ritardo su Goldani ...

Covid, perché ci si contagia: decisivi carica virale e gruppo sanguigno

Dopo mesi di osservazione dei casi clinici e delle analisi di laboratorio, gli scienziati finalmente stanno venendo a capo non solo dei meccanismi che danno vita all'infezione, ma anche dell'enigma le ...

