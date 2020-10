Per paura del Covid non controlla nodulo, 19enne scopre cancro al quarto stadio (Di domenica 25 ottobre 2020) Non controlla un nodulo sul collo per paura di contagiarsi con il Covid in ospedale: adolescente scopre il cancro troppo tardi, e ora la sua vita è a rischio. Una drammatica storia quella di Paige Helland, 19enne dello Staffordshire (Regno Unito), che rischia di avere un tragico epilogo a causa di un’imprudenza. La ragazza aveva … Leggi su viagginews (Di domenica 25 ottobre 2020) Nonunsul collo perdi contagiarsi con ilin ospedale: adolescenteiltroppo tardi, e ora la sua vita è a rischio. Una drammatica storia quella di Paige Helland,dello Staffordshire (Regno Unito), che rischia di avere un tragico epilogo a causa di un’imprudenza. La ragazza aveva …

La nuova Meghan Markle non ha paura di dire le cose come stanno ... un percorso che aveva già iniziato con i suoi gioielli etici. Oltre ad alzare la voce per i grandi temi dell'attualità come il ...

Per paura del Covid non controlla nodulo, 19enne scopre cancro al quarto stadio

Non controlla un nodulo sul collo per paura di contagiarsi con il Covid in ospedale: adolescente scopre il cancro troppo tardi, e ora la sua vita è a rischio. Una drammatica storia quella di Paige ...

La nuova Meghan Markle non ha paura di dire le cose come stanno ... un percorso che aveva già iniziato con i suoi gioielli etici. Oltre ad alzare la voce per i grandi temi dell'attualità come il ...