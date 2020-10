MotoGP | Franco Morbidelli | “Sapevo di dover fare una gara aggressiva Quando mi sono visto in testa | ho dato tutto”

psicotropo : @VRRidersAcademy @FrankyMorbido12 @MotoGP Vero e Strepitoso CAPOLAVORO!!! Grande Franco!!!??????????????????????????????????? - MSport_orbit : #MotoGP | Franco Morbidelli vince il Gran Premio di Teurel, secondo Alex Rins e conclude il podio Joan Mir - thelastcornerit : MotoGP | Franco Morbidelli sontuoso, sua la vittoria ad Aragon - - bandarbolacom : Franco Morbidelli juara MotoGP Teruel 2020, disusul duo rider Suzuki, Alex Rins & Joan Mir di posisi ketiga. Meleng… - heavyrock70 : RT @vitasportivait: ?? #MotoGP | #AlcanizGP ???? MERAVIGLIOSO MORBIDELLI ?? Ad Aragon trionfa Franco #Morbidelli ???? che conquista il secondo… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Franco

Per Franco si tratta della seconda vittoria in MotoGP e arriva nel giorno in cui le altre M1 fanno una grande fatica. Dovizioso ci prova, ma chiude solo 13esimo. Cadono Nakagami ed Alex Marquez.Una vittoria fenomenale, i membri del mio team hanno fatto un ottimo lavoro: questa vittoria la dedico a loro“. Lo ha detto Franco Morbidelli dopo la vittoria nel Gran Premio di Teruel di MotoGP.