Milan-Roma, tutte le info sul big match di domani (Di domenica 25 ottobre 2020) Milan-Roma, 28 giugno 2020 (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)Monday night che promette spettacolo quello che ci attende domani sera, dato che vedrà impegnate due delle squadre più in forma in questo momento. Il Milan di Pioli, prima in classifica a punteggio pieno, affronta la Roma di Fonseca che ad eccezione della sconfitta per 3-0 a tavolino contro il Verona non ha ancora perso in questo avvio di stagione. A guidare le due squadre in questa super sfida ci saranno Zlatan Ibrahimović e Edin Džeko, che si incroceranno direttamente per la prima volta. Ecco tutte le info di Milan-Roma. Come arrivano le due squadre Dopo la vittoria nel derby e il trionfo in Europa League contro il Celtic, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020), 28 giugno 2020 (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)Monday night che promette spettacolo quello che ci attendesera, dato che vedrà impegnate due delle squadre più in forma in questo momento. Ildi Pioli, prima in classifica a punteggio pieno, affronta ladi Fonseca che ad eccezione della sconfitta per 3-0 a tavolino contro il Verona non ha ancora perso in questo avvio di stagione. A guidare le due squadre in questa super sfida ci saranno Zlatan Ibrahimović e Edin Džeko, che si incroceranno direttamente per la prima volta. Eccoledi. Come arrivano le due squadre Dopo la vittoria nel derby e il trionfo in Europa League contro il Celtic, il ...

