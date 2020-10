Maria De Filippi, importante decisione a “Uomini e Donne”: come cambia il Trono Classico (Di domenica 25 ottobre 2020) Arriva tra capo e collo proprio nel vivo del percorso la nuova regola di Maria De Filippi: Uomini e Donne cambia ancora una volta le proprie carte, in un’edizione già caratterizzata da diverse novità. La fusione tra Trono Over e Classico, la possibilità di scambiarsi messaggi per tronisti e corteggiatori, poi la non messa in onda di esterne prive di contenuto: la padrona di casa sembra essere davvero sul piede di guerra. Ma l’ultima decisione appare proprio inevitabile visto il periodo storico che stiamo vivendo. Leggi anche >> Gemma Galgani lascia Uomini e Donne: «Da Tina cose irripetibili» Uomini e Donne cambia, niente più baci per i tronisti: Maria De Filippi ... Leggi su urbanpost (Di domenica 25 ottobre 2020) Arriva tra capo e collo proprio nel vivo del percorso la nuova regola diDe: Uomini e Donneancora una volta le proprie carte, in un’edizione già caratterizzata da diverse novità. La fusione traOver e, la possibilità di srsi messaggi per tronisti e corteggiatori, poi la non messa in onda di esterne prive di contenuto: la padrona di casa sembra essere davvero sul piede di guerra. Ma l’ultimaappare proprio inevitabile visto il periodo storico che stiamo vivendo. Leggi anche >> Gemma Galgani lascia Uomini e Donne: «Da Tina cose irripetibili» Uomini e Donne, niente più baci per i tronisti:De...

candemet8992 : Tommaso che fa Maria De Filippi,la citazione immancabile a Diaco 'vuoi condurre tu?, che fa Barbara d urso, che fa… - sglutinata : che Maria de Filippi ci protegga - liateni51 : @RaiUno @red_canzian No per carità. Quest'anno mai visto il programma. Abbiamo preferito vedere fare delle belle ri… - zazoomblog : Uomini e Donne Maria De Filippi dice stop: basta ai baci - #Uomini #Donne #Maria #Filippi #stop: - zazoomblog : Tu si que vales Gerry Scotti e Maria De Filippi in lacrime: cosa è successo? - #vales #Gerry #Scotti #Maria… -