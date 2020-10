LIVE Venezia-Dinamo Sassari 69-69, Serie A basket in DIRETTA: perfetta parità a fine terzo quarto (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE fine terzo quarto: Venezia-Sassari 69-69 69-69 2/2 per Pusica a meno di 1” dalla sirena. 69-67 Ancora Fotu! Gran movimento per il lungo orogranata, Venezia torna avanti. Fotu sbaglia il tiro libero supplementare. 67-67 Fotu ridà fiato a Venezia con rimbalzo offensivo, canestro e fallo subito. Timeout per Walter De Raffaele. 65-67 PUSICA DA TREE! SORPASSO Sassari! 65-64 BURNELL CON UN’ALTRA TRIPLA! -1 Sassari! 65-61 Burnell da tre! La Dinamo c’è! 65-58 Stone prende la linea di fondo e ristabilisce il +7. 63-58 Burnell trova la retina. Timeout Sassari. 63-56 ANCORA MICHAEL BRAMOS! Quota 20 per il ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69-69 69-69 2/2 per Pusica a meno di 1” dalla sirena. 69-67 Ancora Fotu! Gran movimento per il lungo orogranata,torna avanti. Fotu sbaglia il tiro libero supplementare. 67-67 Fotu ridà fiato acon rimbalzo offensivo, canestro e fallo subito. Timeout per Walter De Raffaele. 65-67 PUSICA DA TREE! SORPASSO! 65-64 BURNELL CON UN’ALTRA TRIPLA! -1! 65-61 Burnell da tre! Lac’è! 65-58 Stone prende la linea di fondo e ristabilisce il +7. 63-58 Burnell trova la retina. Timeout. 63-56 ANCORA MICHAEL BRAMOS! Quota 20 per il ...

