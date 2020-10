LIVE Motocross, GP Lommel MXGP 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli 3° in gara-1, domina Gajser (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ULTIMO GIRO! Gajser si invola verso il successo, alle sue spalle Febvre e Cairoli saldamente in seconda e terza piazza. Si sta profilando un buon risultato per Cairoli in ottica secondo posto mondiale, dato che il sogno del decimo titolo è ormai svanito in questo 2020. 2 giri al termine: Gajser in testa con 12″ di vantaggio su Febvre e 31″ su Cairoli. Oltre 50″ di ritardo dalla vetta per Seewer, 4°. 3 giri alla bandiera a scacchi: Gajser ha rifilato distacchi abissali a tutti… Resiste in terza piazza un Cairoli sicuramente lontano dal 100% fisicamente. -3′ Cavalcata trionfale in solitaria per Gajser in questa prima ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAULTIMO GIRO!si invola verso il successo, alle sue spalle Febvre esaldamente in seconda e terza piazza. Si sta profilando un buon risultato perin ottica secondo posto mondiale, dato che il sogno del decimo titolo è ormai svanito in questo. 2 giri al termine:in testa con 12″ di vantaggio su Febvre e 31″ su. Oltre 50″ di ritardo dalla vetta per Seewer, 4°. 3 giri alla bandiera a scacchi:ha rifilato distacchi abissali a tutti… Resiste in terza piazza unsicuramente lontano dal 100% fisicamente. -3′ Cavalcata trionfale in solitaria perin questa prima ...

infoitsport : LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Gajser vince gara-1, Cairoli 5°. Dalle 16.10 la seconda manche - infoitsport : LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Prado in testa a gara-2, sfida Cairoli-Gajser per il secondo posto - infoitsport : LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Prado vince gara-2 davanti a Cairoli e Gajser. Lo sloveno resta le… - OA_Sport : LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Gajser si impone in gara-1, alle 16.10 il via alla seconda manche - OA_Sport : LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli deve invertire la tendenza a Lommel -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Motocross LIVE Motocross, GP Lommel MXGP 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli 3° in gara-1, domina Gajser OA Sport Diretta Motocross/ Gp Lommel 2020, streaming video tv: Cairoli ci riprova!

Diretta Motocross: streaming video e tv, orario e vincitore gara 1 e gara 2 per il Gran premio di Lommel 2020, in programma oggi sull'iconica pista belga.

LIVE Motocross, GP Lommel MXGP 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli cerca la rimonta su Gajser

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lommel 2020, quindicesimo round stagionale del Mondiale Motocross e ultimo atto del trittico belga. Si gareggia oggi ...

Diretta Motocross: streaming video e tv, orario e vincitore gara 1 e gara 2 per il Gran premio di Lommel 2020, in programma oggi sull'iconica pista belga.Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lommel 2020, quindicesimo round stagionale del Mondiale Motocross e ultimo atto del trittico belga. Si gareggia oggi ...