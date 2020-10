Lazio, Correa, casa svaligiata mentre gioca col Bologna: 'Codardi' (Di domenica 25 ottobre 2020) I tre punti contro il Bologna gli avevano appena ridato il sorriso. Joacquin Correa aveva inseguito vanamente il gol nella sfida dell'Olimpico. Era stato sostituito da Inzaghi, per risparmiargli l'... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 ottobre 2020) I tre punti contro ilgli avevano appena ridato il sorriso. Joacquinaveva inseguito vanamente il gol nella sfida dell'Olimpico. Era stato sostituito da Inzaghi, per risparmiargli l'...

