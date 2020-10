La Fiorentina torna a sorridere | 3-2 all’Udinese e Iachini respira

Leggi su itasportpress

(Di domenica 25 ottobre 2020) Vince lala sfida al Franchi contro l'Udinese. Ottimo avvio dei viola che, dopo 11 minuti, sbloccano con Castrovilli, al terzo centro in campionato. Poco dopo Milenkovic raddoppia di testa. Nel finale di primo tempo si fa male Pezzella e i friulani accorciano con Okaka. In avvio di ripresa Castrovilli trova la doppietta, ma Okaka la riapre ancora nel finale ma non basta. Lavince 3-2 e allontana la crisi dopo tre partite senza vittorie. La: 3-2 all’Udinese eITA Sport Press.