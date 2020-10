Giro d’Italia 2020: Filippo Ganna fa poker nella cronometro di Milano. La Corsa Rosa va a Tao Geoghegan Hart (Di domenica 25 ottobre 2020) Uno scontro diretto mai visto, non era mai successo che due uomini iniziassero a pari tempo l’ultima frazione di una grande Corsa a tappe. Un Giro d’Italia 2020 unico per vari aspetti che si è andato a decidere nella cronometro conclusiva, da Cernusco sul Naviglio a Milano, breve e completamente pianeggiante. A cogliere il Trofeo Senza Fine per la seconda volta nella storia è un britannico: si tratta di Tao Geoghegan Hart, che ha ribaltato la situazione in modo incredibile con un’ultima settimana da sogno. Ovviamente il più bel successo della carriera per il 25enne capitano del Team INEOS Grenadiers, squadrone britannico che è andato a prendersi oltre al successo finale anche sette vittorie ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Uno scontro diretto mai visto, non era mai successo che due uomini iniziassero a pari tempo l’ultima frazione di una grandea tappe. Und’Italiaunico per vari aspetti che si è andato a decidereconclusiva, da Cernusco sul Naviglio a, breve e completamente pianeggiante. A cogliere il Trofeo Senza Fine per la seconda voltastoria è un britannico: si tratta di Tao, che ha ribaltato la situazione in modo incredibile con un’ultima settimana da sogno. Ovviamente il più bel successo della carriera per il 25enne capitano del Team INEOS Grenadiers, squadrone britannico che è andato a prendersi oltre al successo finale anche sette vittorie ...

giroditalia : ??@taogeoghegan is the #Giro d’Italia 2020 WINNER! ?? @taogeoghegan è il VINCITORE del #Giro d’Italia 2020! #Giro - pisto_gol : Quando rivedo quello che ha fatto Marco Pantani, l’Alpe d’Huez al Tour de France del 1997, o l’incredibile tappa di… - giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ??? 25/10/2020 ?? Stage 21 | Cernusco sul Naviglio > Milano - ITT @TISSOT ?? 15,7 km ? 1:40 PM… - simcopter : RT @Eurosport_IT: TAO GEOGHEGAN HART VINCE IL GIRO D’ITALIA! ????? Il 2° britannico dopo Chris Froome e il 1° a vincere il Giro senza mai av… - samillidge : RT @giroditalia: ??@taogeoghegan is the #Giro d’Italia 2020 WINNER! ?? @taogeoghegan è il VINCITORE del #Giro d’Italia 2020! #Giro https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, corridori in protesta e sciopero: tappa accorciata e «salto al bar» Corriere della Sera