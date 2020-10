GF Vip | Zorzi insulta ex concorrente e scatta la querela

Leggi su solodonna

(Di domenica 25 ottobre 2020) Da 40 giorni chiuso nella Casa del Grande Fratello Vip senza avere contatti con l’esterno se non con le dirette di Signorini, Tommasoignora che è stato denunciato. Are il gieffino protagonista indiscusso della Casa è stata un ex gieffina, Serena Enardu che circa un mese fa aveva annunciato che con Tommaso si sarebbero visti in altra sede, appunto quella giudiziaria. Tommaso, “matador” nella Casa Articolo completo: dal blog SoloDonna