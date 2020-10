Gattuso: «Gli incidenti di Napoli? Chi governa, deve capire che milioni di persone non se la passano bene» (Di domenica 25 ottobre 2020) Conferenza stampa di Gennaro Gattuso al termine di benevento-Napoli 1-2. L’allenatore del Napoli ha parlato anche degli scontri davanti alla Regione venerdì sera a Napoli. incidenti di Napoli? Sono cose che non si fanno, non dovrebbero succedere. Ma in questo momento, parlo da imprenditore, è difficile riuscire a fare le cose come si vuole. È un momento particolare e non bisogna dimenticare che c’è gente che fa fatica ad arrivare a fine mese, e faceva fatica anche prima del Covid. Chi ci governa, deve capire che milioni di persone non se la passano bene e hanno bisogno del piatto di pasta a tavola e non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 ottobre 2020) Conferenza stampa di Gennaroal termine divento-1-2. L’allenatore delha parlato anche degli scontri davanti alla Regione venerdì sera adi? Sono cose che non si fanno, non dovrebbero succedere. Ma in questo momento, parlo da imprenditore, è difficile riuscire a fare le cose come si vuole. È un momento particolare e non bisogna dimenticare che c’è gente che fa fatica ad arrivare a fine mese, e faceva fatica anche prima del Covid. Chi cichedinon se lae hanno bisogno del piatto di pasta a tavola e non ...

sscnapoli : ?? | #Gattuso “Oggi non c’era profondità, l’attaccante in queste situazioni deve alternare il modo di attaccare gli… - realvarriale : Sul campo @sscnapoli sa solo vincere. In un tempo gli uomini di #Gattuso,che da una lezione tattica a #Gasperini,tr… - antonioilbarone : @ADeLaurentiis #ADL grandissimo Gattuso nell'intervista lui è un Uomo con gli attributi quindi cosa aspetta a farlo… - marcovarini : #Gattuso: Gli incidenti di Napoli? Chi governa, deve capire che milioni di persone non se la passano bene. Sono cos… - valentifrances4 : RT @sscnapoli: ?? | #Gattuso “Oggi non c’era profondità, l’attaccante in queste situazioni deve alternare il modo di attaccare gli spazi” #… -