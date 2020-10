Facebook resta leader, TikTok cresce: la classifica dei social in Italia (Di domenica 25 ottobre 2020) Scopriamo insieme quali sono i social network del momento secondo il terzo Osservatorio sulle Comunicazioni del 2020 dell'AGCOM L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 25 ottobre 2020) Scopriamo insieme quali sono inetwork del momento secondo il terzo Osservatorio sulle Comunicazioni del 2020 dell'AGCOM L'articolo proviene da TuttoAndroid.

AzzolinaLucia : La scuola resta aperta. Si continua con la didattica in presenza, come chiedevamo. Sono stati salvaguardati i dirit… - micheleemiliano : Da oggi in #Puglia chi volesse fare un tampone per sua personale sicurezza potrà farlo liberamente nei laboratori p… - m4ssimiliano_86 : @Tiscali_Servizi Non funziona #Tiscali, non c'è il supporto su Twitter, quello su Facebook e su WhatsApp ti invita… - Valerush6 : RT @DanielaPF75: 'Fare l'anestesista rianimatore non interessa a nessuno, 60% delle borse di specializzazione resta inutilizzato. Il motivo… - autoportante_ : @ehicapshaww chi lavora sui social per lui aka il suo smm luca morisi da quando salvini non è più al governo ha ina… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook resta JESI / "Viaggio nella nostra storia", diretta Facebook QDM Notizie